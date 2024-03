O presidente do clube não pode ser o mensageiro da raiva

O que aconteceu no Morumbi depois do clássico apenas remete ao futebol antigo, em sua parte que ninguém deseja repetir. As declarações do presidente são-paulino alimentam a violência, não por elas só, mas pelo tom em que elas foram proferidas.

Também por fechar a sala de entrevistas coletivas ao adversário, sem avisar com antecedência, nem ter relatado supostos problemas na última visita ao Allianz Parque, em que Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva com o painel de patrocinadores do São Paulo às suas costas.

Qualquer campeonato valorizado, como Libertadores, Champions League e Copa do Mundo, tem regras a serem cumpridas na relação com a imprensa. As entrevistas valorizam o torneio, cumprem metas com patrocinadores e servem para esclarecer a opinião pública, não os jornalistas.

É absolutamente legítimo discutir os três lances e nenhum deles tem visão unânime dos analistas de arbitragem. O que é perigoso é dar entrevista coletiva num momento de cólera.

A arbitragem de Matheus Delgado Candançan foi polêmica, não desastrosa: 1. O pênalti em Murilo foi pênalti. Pênalti de VAR, mas foi, porque a imagem mostra Rafael socando a cabeça de Murilo e não a bola; 2. O pênalti de Piquerez em Luciano poderia ter sido marcado, mas é lance de interpretação. Candançan estava de frente para a jogada e, pelo protocolo, o VAR nem precisava chamar. O árbitro não marcou, porque tinha interpretado no campo, de frente para a jogada, a mesma coisa que o árbitro de vídeo lhe informou; 3. O cartão vermelho deveria ter sido mostrado a Richard Rios na jogada com Pablo Maia.

Qualquer discordância da análise acima é legítima e democrática, desde que exposta de maneira sóbria.