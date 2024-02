Corinthians, Santos e pequenos de São Paulo podem criar novo racha na Libra

Depois da quinta-feira de reuniões seguidas, entre clubes do interior de São Paulo, Santos e Corinthians em conjunto, com o fundo Mubadala, com Silvio Mattos, CEO da Libra, e investidores da Liga Forte União, aguarda-se uma resposta de presidentes santista e corintiano, para definir os próximos passos. É impossível cravar o que acontecerá neste momento, mas há chance concreta de um novo racha na Liga Brasileira (Libra).

Santos e Corinthians não ficaram contentes com a proposta de Leila Pereira, apoiada por outros sete clubes da Libra, de assinar o novo contrato de televisão para o período entre 2025 e 2029, sem escutar ofertas de outros grupos de mídia. Ainda mais chateados com a definição ficaram os clubes do interior de São Paulo, antes perfeitamente alinhados com a Libra: Ituano, Guarani, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta.

Há muitas variáveis, ainda.