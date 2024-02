Corinthians pode ter Dérbi com efeito de Botafogo x Palmeiras no Brasileiro

A conta não inclui apenas o aspecto emocional, mas a tabela de classificação. A começar pelo fato que o próximo rival do Palmeiras ser o Mirassol e o São Paulo ter partida atrasada contra a Inter de Limeira.

Ou seja, os dois rivais podem ajudar o Corinthians a se classificar.

Voltemos à comparação com o Brasileiro. Depois da virada palmeirense, na 31a rodada, noite de 1 de novembro de 2023, o Botafogo ainda liderava com 59 pontos, três a mais do que o alviverde. O aspecto emocional pesou.

No caso atual, o Corinthians teria 9 pontos, não fosse a falha de Wéverton e o gol de falta de Garro.

Às 20 horas de domingo, a Inter de Limeira enfrentou o Água Santa, em Campinas. Saiu vencendo. A combinação dos resultados parciais, em horários diferentes, podia fazer a rodada terminar com a Inter em primeiro lugar na chave, com 16 pontos, o Bragantino em segundo, com 15, e o Corinthians em último no grupo, com 9. Faltando três jogos, teria de tirar seis pontos em nove a disputar.

Acontece que o Corinthians empatou e chegou aos 10 pontos, a Inter de Limeira levou a virada do Água Santa e a distância é, neste momento, de quatro pontos para o Mirassol, segundo colocado, atrás do Bragantino. A Inter tem um jogo a menos, mas contra o São Paulo.