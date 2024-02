Vasco fecha Taça Guanabara sem perder clássicos depois de três anos

Desde 2021, quando empatou com Fluminense e Botafogo e ganhou do Flamengo, o Vasco não fechava a fase de grupos do estadual sem derrotas.

Ramón Díaz levou cartão amarelo no início do jogo, irritado mais pelos jogos passados do que pelo domingo.

O Botafogo fez 1 x 0 com Eduardo e o Vasco não perdeu o tom.

Seguiu com sua linha de cinco defensores, quatro no meio de campo, Vegetti sozinho no ataque.

Veio o empate com Galdames, sete minutos depois, o gol inicial do Botafogo e a virada aos 2 do segundo tempo.

Vegetti marcou de pênalti e de rebote, antes de o Botafogo diminuir com gol de bicicleta de Eduardo.