Dérbi de Abel contra António tem inversão com velhos clássicos em Portugal

O clássico em Barueri será também o 16o com treinadores estrangeiros tanto no Palmeiras, quanto no Corinthians.

Entre 1929, quando o húngaro Emeric Hirchel orientava o Palestra e o italiano Virgilio Montarini estava no Parque São Jorge.

Não é vergonha nenhuma não haver brasileiros na direção dos dois rivais.

Ninguém estranha quando Real Madrid x Atlético de Madrid têm um italiano contra um argentino, Ancelotti contra Simeone, ou quand,o há 19 anos, estavam o brasileiro Vanderlei Luxemburgo e o holandês Frank Rijkaard.

Aqui parece diferente e merece reflexão por qual razão os treinadores do Brasil seguem com dificuldade para demonstrar a mesma competência dos internacionais, se não em comparação com Abel e António, muito em relação a Jurgen Klopp, Josep Guardiola, Diego Simeone, Carlo Ancelotti...

O Brasil teve treinadores estrangeiros aqui em todas as décadas desde o início do século 20.