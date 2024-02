Rodrigo Caetano na seleção é ótimo. Ednaldo só precisa deixar trabalhar

A CBF oficializou o que o leitor deste blog já sabe desde o dia 5 de fevereiro: Rodrigo Caetano é o novo diretor de seleções.

A escolha é ótima e ajudará a fazer o primeiro andar do prédio da Barra da Tijuca voltar a ser um quartel general da seleção brasileira, que trabalhe todos os dias, em busca de informações sobre jogadores no mundo todo, boletins médicos detalhados a cada dia, e liberações de atletas para as mais diversas equipes que representem o Brasil.

Tudo o que a cúpula da CBF não deixou fazer nos últimos meses e levou ao fiasco olímpico.