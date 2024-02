Corinthians reinicia negociações com a Caixa da estaca zero

O Corinthians avaliou como positivo o encontro com a Caixa Econômica Federal, na quinta-feira, para reiniciar o processo de refinanciamento da dívida pela Neo Química Arena.

Entendeu-se que houve receptividade e compreensão do banco estatal. Porém... "Da proposta anterior, nada se aproveita. Conversas iniciadas do zero!" Esta é a avaliação de quem ouviu o retorno do presidente Augusto Melo e do diretor de finanças, Rosallah Santoro, que viajaram a Brasília.

O que se diz no Parque São Jorge é que o caminho será longo, mas a importância da viagem a Brasília foi dar o primeiro passo e demonstrar intenção de pagar o que se deve.