Mistério no Flu. Campeão da Libertadores não vence clássicos no Rio

De todo jeito, o Fluminense segue sendo uma equipe especial, linda de se ver jogar.

Mas não vence clássicos.

São nove seguidos, desde os 4 x 1 sobre o Flamengo, na decisão do Campeonato Estadual do Rio, em 9 de abril do ano passado.

Cinco empates e quatro derrotas, eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, derrotas no turno e returno do Brasileiro para o Botafogo, empates com o Vasco no primeiro turno, derrota o segundo, empate pelo Estadual.

Faltam dois clássicos da Taça Guanabara, no domingo, 25 de fevereiro, tem Fla-Flu, na semana seguinte, 2 de março, Vovô.

O Tricolor é campeão da Libertadores, vice-campeão mundial. Mas não consegue ganhar de seus rivais diretos no Rio de Janeiro.