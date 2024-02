Quem manda no Brasil? Real Madrid exige Endrick, Barcelona veta Vítor Roque

É óbvio que o Pré-Olímpico está em data equivocada e que os clubes não têm obrigação de ceder.

Mas é preciso ter liderança e ela tem de partir da CBF. Convencimento de que o futebol brasileiro tem prioridades e o acúmulo de fracassos atrapalha todo mundo.

O problema é tão antigo que o presidente do São Paulo na década de 1980, Carlos Miguel Aidar, discutia exatamente o mesmo problema. Brigava para vetar liberações de jogadores como Muller, Silas, Pita e Nelsinho, fosse para seleções em Mundiais Sub-20, Pré-Olímpico, Jogos Pan-Americanos. Na época, Otávio Pinto Guimarães e Nabi Abi Chedid faziam da CBF uma casa desarticulada, sem princípios e sem projeto.

Ednaldo Rodrigues repete o mesmo drama daqueles anos 1980, em que a seleção passava vexames como perder de Chile e Dinamarca, ambos por 4 x 0. Desta vez, não foram liberados Vítor Roque, pelo Barcelona, Andrew, goleiro do Gil Vicente, de Portugal, Robert Renan, pelo Internacional, Luan Cândido, pelo Red Bull Bragantino, Vinicius Tobias, zagueiro do Real Madrid, Danilo, volante do Nottingham Forest, e Kaiky, zagueiro do Almería, ex-Santos.

O Brasil ficou fora das Olimpíadas em 1980, 1992, 2004, sempre com muito talento e nenhuma organização. A responsabilidade de Ramon Menezes já foi assumida por ele mesmo, mas o dedo tem de ser apontado na direção certa: Ednaldo Rodrigues. Não é a seleção do pré-olímpico. São todas as seleções brasileiras dando vexame, do feminino ao sub-17.

A sub-20 masculina eliminada no Mundial por Israel, o feminino fora na fase de grupos da Copa contra a Jamaica, o sub-17 cai contra a Argentina, a pré-olímpica eliminada como Paraguai campeão, a principal em sexto lugar nas eliminatórias e vencendo só três jogos em 2023, contra Peru, Bolívia e Guiné.