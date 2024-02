Flamengo tem arquibancada com justificável impaciência e apoio a Gabigol

Pouco antes do início do segundo tempo, impaciente pelo mau desempenho da primeira etapa, um mísero chute de Pedro no alvo, a arquibancada do Maracanã soltou o grito: "Não é mole, não! Para jogar no Mengo, tem de ter disposição!" Olha que Mengo é uma palavra meio paulista, exceto quando gritada em coro: "Meeeeengoo!" De resto, é Mengão! Só que o Flamengo do início da temporada não anda merecendo o aumentativo.

Pedro saiu de campo apenas aos 33 do segundo tempo, para a entrada de Gagibol. Sinal de que Tite segue julgando que o camisa 9 é o centroavante e Gabi, um ponta de lança. O Maracanã não faz esta distinção, pela posição ou função. Gabigol é simplesmente ídolo.

Todo mundo sabe que não está jogando bem há tempos, que só fez um gol com bola rolando nos últimos seis meses, perdeu pênalti no último instante contra o Vasco, mas é um caso de amor bem resolvido. Quem veste o manto sagrado trata Gabriel como o maior ídolo rubro-negro no século 21. Na quarta-feira, reconheceu o esforço.