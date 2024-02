Santos não tem nada a ver com crise do Corinthians e dispara como líder

O Santos saiu da posição de quarta força, como Fábio Carille fez com o Corinthians, em 2017, para a liderança geral do Campeonato Paulista. Também não tomou conhecimento da crise de seu maior rival e venceu dentro de sua casa, diante dos olhos do presidente Marcelo Teixeira e seu convidado de honra, Neymar. Grande atuação do volante João Schmidt, autor do gol da vitória, cabeceando depois de uma cobrança de escanteio de Otero, ex-corintiano como o técnico santista.

Não foi uma atuação de gala, mas extremamente segura.

Com dois volantes firmes e boa saída de jogo, com João Schmidt e Diego Pituca, velocidade de Guilherme pela esquerda, precisa nas faltas e escanteios.