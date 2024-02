Luiz Henrique encabeça lista de mais caros do Brasil com Tostão e Gérson

A lista dos mais caros não representa, necessariamente, os melhores.

Desde a década de 1970, o quadro de evolução inclui craques, como Tostão, do Cruzeiro para o Vasco, e fracassos, como Leandro Damião, do Internacional para o Santos.

Em 1972, o Vasco pagou 350 mil cruzeiros, equivalentes a 535 mil dólares. Hoje, isto representaria perto de R$ 16 milhões.

Oito anos depois, a revista Placar tratou a compra de Renato, do Guarani, mais tarde apelidado Renato Pé Murcho, como a maior transferência do Brasil em todos os tempos. Eram Cr$ 11 milhões.

Não se tentará aqui fazer conversões de valores da época para a atualidade. Apenas relatar quem foi tratado como o mais caro em cada época. Isso inclui consagrados, como Edmundo e Rivaldo, e nomes surpreendentes, como Mário Tilico.

Houve momentos, antes do Plano Real, em que as transações eram informadas em dólares. Edmundo custou US$ 1,8 milhão. No ano seguinte, o Corinthians não conseguiu contratar Rivaldo, emprestado do Mogi Mirim sem preço do passe fixado, e o Palmeiras passou à sua frente ao pagar US$ 2,6 milhões. Edmundo voltou ao topo da lista ao ser negociado pela Parmalat, patrocinadora palmeirense, com o Flamengo, em 1995.