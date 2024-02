António Oliveira será quarto português a dirigir o Corinthians

António Oliveira chegou ao Brasil em 2020, trazido por Jesualdo Ferreira, para ser auxiliar técnico no Santos. Jesualdo durou apenas 15 jogos e foi injustamente demitido apenas duas partidas após os quatro meses de paralisação pela pandemia de covid.

Então, teve experiências no Athletico Paranaense, Coritiba e Cuiabá, com o inegável mérito de ter terminado o Brasileiro 2023 em 12o lugar, uma posição acima do Corinthians.

Será o quarto técnico português da história corintiana.