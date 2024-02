Paulista proíbe troca de técnicos entre dois clubes desde 2016

A Federação Paulista introduziu a cláusula que proíbe trocas de técnicos entre dois clubes participantes na temporada 2016.

Na época, era o parágrafo 2 do artigo 24. A diretoria do Corinthians não tem como argumento nem sequer a novidade, porque é a nona temporada de vigência desta cláusula.

Art. 24 - Somente poderão participar Treinadores devidamente cadastrados pelos seus Clubes no sistema "on line" no site da FPF, http://extranetclube.fpf.org.br, sob pena de sanções aplicáveis pela JD.