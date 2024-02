Bão demais! Belo Horizonte vira capital do futebol no fim de semana

Dorival Júnior vai ao clássico mineiro. Treinou os dois times, com sucesso de levar o Cruzeiro à vaga na Libertadores, em 2007, e de tirar o Galo da zona de rebaixamento, em 2010.

No dia seguinte, Mineirão, para assistir ao São Paulo, que enfrentará o Palmeiras por ter sido campeão da Copa do Brasil, com o trabalho do novo treinador da seleção brasileira. Os palmeirenses voltam ao palco em que conquistaram o Brasileirão 2023.

Pode ser oportunidade de Dorival, e Ednaldo Rodrigues, conversarem pessoalmente com Rodrigo Caetano. Não que seja necessária uma viagem a Belo Horizonte para isso, em tempos de reuniões virtuais.

No ano passado, o gramado do Mineirão foi sempre preocupação. No país dos três tipos de gramados, os naturais, os sintéticos e os esburacados, o maior estádio de Minas viveu na categoria 3, por causa da quantidade de espetáculos musicais e artísticos dentro do campo de jogo. Nesta temporada, a programação mudou e só se prevê eventos fora do futebol nas Datas Fifa.

Desde 18 de dezembro, a administração trata rigorosamente do campo. O último evento foi "O Último Samba do Ano", em 16 de dezembro.

Garante-se que o campo estará bom.