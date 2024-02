Real Madrid é líder com erros de Vini Jr e se prepara para enfrentar algoz

O Real Madrid venceu o Getafe por 2 x 0 e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol, com dois pontos a mais do que o Girona, seu mais direto perseguidor. Vinicius Junior foi novamente o destaque, mas, desta vez, por perder dois gols. Um deles, inacreditável, ao receber passe de Joselu, ficar frente a frente com o goleiro Soria e tocar em cima de seu braço esquerdo.

No segundo contra-ataque, de novo livre, Vinicius Junior perdeu pela segunda vez.

Mas a partida já estava com vitória encaminhada, com dois gols de Joselu, titular na vaga de Rodrygo, que começou no banco e substituiu justamente Vini Jr aos 30 da segunda etapa.