Flamengo explora sua marca com sucesso, mas sem recorde de público no Norte

Há diferenças de região para região. Se perguntar no Amazonas, o estado de maior extensão territorial do país, para que time seu interlocutor torce, as respostas mais comuns serão, pela ordem: Flamengo, Vasco, Corinthians.

Em Belém, a resposta é diferente: Paysandu (ou Remo), Flamengo no Rio, Corinthians, em São Paulo. Aí vem o complemento: mas, se jogarem os dois, sou Paysandu! (ou Remo).

Essa particularidade gerou a curiosidade, nas últimas duas semanas, se o Flamengo bateria ou não o recorde de público do novo Mangueirão. Não bateu.

Com o novo palco belíssimo e repleto, o cuidado da dupla de administradores, Maurício Bororó e Ana Figueiredo, o Mangueirão teve noite de gala, gols de Bruno Henrique e Gabigol, lembranças de 2019.

Só faltou bater o recorde do Paysandu. Foram 49.807 espectadores em Paysandu x Amazonas, quebra do recorde de 49.777, também do Papão contra o Botafogo-PB.

O Flamengo ocupa agora o terceiro lugar: 49.112.