A conta que não fecha para a negociação dos direitos de TV do Brasileirão

Quem saiu da reunião da cúpula de Libra e Liga Forte União ontem, em São Paulo, pediu tempo para pensar e garantias financeiras.

A renovação do contrato com o Grupo Globo acena com 50% do dinheiro do Pay Per View, em vez dos 38% atuais.

É o Pay Per View que gera desequilíbrio, acima do que deveria existir, nos ganhos dos clubes grandes e pequenos.