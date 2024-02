Reunião de clubes não avança e mostra dois blocos comerciais diferentes

Não houve avanço na conversa entre lideranças de Liga Forte União e Libra, com presenças importantes como Marcelo Paz, pelo primeiro grupo, Silvio Mattos e Julio Casares pelo segundo.

As negociações para conversas unidas com grupos de mídia, para a venda do próximo período dos direitos de TV, não produziram coesão.

Mas há diferenças entre os dois grupos.