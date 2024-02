Quanto vale quebrar um tabu? Julio Casares lembra Juvenal ao aumentar bicho

A decisão da diretoria do São Paulo fez lembrar Juvenal Juvêncio. Na década de 2000, quando o São Paulo era tricampeão brasileiro e o Palmeiras estava em mau momento, conta-se que jogadores tricolores telefonavam para colegas palmeirenses e perguntavam: "Quanto vocês têm para ganhar da gente?" Os diálogos invariavelmente terminavam com a informação de que Juvenal pagava 10 vezes mais.

Na final do Campeonato Brasileiro de 1986, quando Juvenal Juvêncio era diretor de futebol, é famosa a cena de entrar no gramado com envelopes de dinheiro para vencer o Guarani. No período do título mundial de 2005 e do tricampeonato brasileiro, Juvenal também costumava entrar no vestiário com envelopes com cédulas para distribuir depois de vitórias importantes. Por exemplo, os 3 x 0 sobre o Internacional que levaram à liderança do Brasileirão de 2008, depois de ficar onze pontos atrás do Grêmio, na vigésima rodada.

Jogador não tem de vencer jogos por causa do bicho. Mas a prática é antiga no futebol do Brasil.