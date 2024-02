Palmeiras vence Bragantino, apesar de pensar mais no São Paulo

A curiosidade do difícil duelo do Palmeiras com o Bragantino foi a equipe do interior ter sido superior depois da metade do primeiro tempo, pressionado mais e, mesmo assim,, só ter chutado uma vez no gol de Marcelo Lomba.

O cruzamento de Garcia para López foi a senha de uma vitória num jogo que parecia pronto para o empate.

Flaco López fez seu segundo gol na temporada, depois de anotar também contra o Santos. Lembre-se de que Abel Ferreira disse que o argentino tem apenas 23 anos e pode ter muito sucesso no Parque Antarctica.