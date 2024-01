Éverton Ribeiro só não é o jogador mais caro da história do Bahia, porque se transferiu ao final de seu contrato, livre de qualquer indenização ao Flamengo, seu ex-clube. Mas tem o maior salário de todos os tempos no Tricolor, campeão brasileiro de 1959 e 1988. E a contratação de maior impacto, o que explica o Bahia ter levado 21% mais público à sua estreia no estadual, em comparação com um ano atrás.

Foram 29 mil pagantes contra o Jacobina, contra 24 mil nos 5 x 1 sobre o Juazeirense.

Éverton Ribeiro entrou em campo com seu filho, ocupou o lado direito do meio de campo, num 4-2-3-1, com Rezende lateral esquerdo defensivo. Finalizou só uma vez e fez gol. Deu um lançamento, fez um desarme, foi ovacionado quando saiu de campo, substituído por Yago Felipe.