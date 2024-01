As recentes conversas entre Libra e Liga Forte União permitem retomar a esperança de uma Liga única, capaz de criar um novo futebol brasileiro do ponto de vista empresarial, com olhos para todo o país. Uma árvore regada diariamente, de modo a crescer frondosa em todos os seus galhos e folhas. O tronco será contaminado se algum pedaço não estiver saudável.

As decisões contraditórias do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que provocaram a queda e ressurreição de Ednaldo Rodrigues, em 28 dias, aproximaram Reinaldo Carneiro Bastos, um dos líderes da Libra, dos clubes da Liga Forte União.

Mas, antes mesmo desta aproximação, era justo dizer que, se não existisse Reinaldo Carneiro Bastos, a Libra talvez não passasse de um chá da tarde em São Conrado, entre um advogado e um presidente de clube carioca. Nelson Rodrigues costumava dizer que o brasileiro sente saudades do Brasil, a partir do Méier, zona norte do Rio. A geração atual faz parecer que a saudade se dá a partir do túnel Zuzu Angel, que divide as zonas sul e oeste da capital fluminense.