Igor Vinicius só entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo e, mesmo assim, foi o jogador com maior número de desarmes do jogo contra o Mirassol. Antes visto como um lateral ofensivo, parece moderno, bom no ataque e firme na defesa.

Galoppo teve boa atuação como um dos meias, do sistema 3-4-2-1 implantado por Thiago Carpini.

Fez gol de pênalti, outro com bola rolando, anulado por impedimento de Calleri, em que há discussão sobre sua influência na jogada, deu passes.