O argentino realmente não achava que fosse vencer, a ponto de, pela primeira vez, ser finalista e não comparecer à festa da Fifa.

Nunca a premiação havia terminado empatada e o critério de desempate foi ter mais votos de capitães. Messi recebeu 13, Haaland 11, um deles do capitão da Argentina.

Daí ser absolutamente injustificável a polêmica sobre Messi. Haaland e Mbappé são o futuro, mas ainda não convenceram o corpo de jurados, formado por técnicos e capitães de seleções nacionais, de que são melhores do que Messi.

Por isso, o argentino ganhou seu oitavo prêmio.

Porque recebeu votos de gente importante, como Mbappé, do técnico da Itália, Luciano Spaletti, do Uruguai, Marcelo Bielsa, do Brasil, Fernando Diniz, do capitão da Bélgica, Lukaku, da Holanda, Van Dijk, da Itália, o goleiro Donnarumma. Ah.. sim... Bielsa é argentino e Donnarumma jogou com Lionel no Paris Saint Germain. Mas Bielsa jamais votaria em Messi por patriotada e a lista segue com o capitão da Polônia, Lewandowski.

Messi não merece ganhar seu oitavo prêmio com negação à sua Majestade. Ele não jogou mais do que Haaland em 2023, mas o norueguês simplesmente não conseguiu, ainda, ser visto como o melhor do planeta por eleitores suficientes para ganhar o prêmio.