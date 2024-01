Mauro Silva tem pouca chance de sair da vice-presidência da Federação Paulista e se tornar o coordenador da seleção brasileira. Pelo menos é o que se pensa dentro da entidade presidida por Reinaldo Carneiro Bastos, candidato à sucessão de Ednaldo Rodrigues.

Rui Costa e Rodrigo Caetano sabem que contam com o respeito de Dorival Júnior e Dorival sabe que precisará de gente de sua confiança. Fazer com que Ednaldo Rodrigues preocupe-se só com a política e gestão e que a seleção tenha uma administração própria, com coordenador experiente e respeitado pelo técnico.

Politicamente, é improvável Ednaldo tirar outro profissional do São Paulo. Mas Rui Costa e Rodrigo Caetano, os dois, têm chance de ocupar o cargo de confiança da seleção.