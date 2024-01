A Procuradoria Geral da República devolveu a Gilmar Mendes a decisão sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade para devolver Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF. Pouco depois, ele anulou as decisões da justiça do Rio de Janeiro e, com isso, reconduziu Ednaldo ao poder.

Não está aqui em questão a ilegitimidade da decisão do TJ-RJ de cassar Ednaldo, mas falta de isenção de Gilmar Mendes que, em agosto, fez seu Instituto de Ensino (IDP) assinar parceria com a CBF Academy, com assinatura de Ednaldo pela CBF.

Sob o risco de a candidatura de Gustavo Feijó-Flávio Zveiter não se viabilizar, não é difícil prever um acordão.