Duas semanas atrás, já tinha se retirado da negociação, antes mesmo da reeleição do presidente Alessandro Barcellos.

No final do processo, falou-se no Vasco. Não houve contato de Alexandre Mattos pelo atacante.

O Palmeiras venceu a concorrência do Botafogo pelo atacante.

Bruno Rodrigues não é centroavante. Ocupou o espaço depois da perda de espaço de Gilberto, depois afastado do elenco.

Foi o artilheiro cruzeirense no ano, com 13 gols, quatro deles de pênalti, um de falta.

No Palmeiras, pode atuar na posição ocupada por Breno Lopes, no 3-4-1-2 do final do Brasileiro.