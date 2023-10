Há uma série de fatores para o crescimento de público. O principal, a difusão dos planos de sócios torcedores.

Dependendo do clube, a prioridade é de quem vai mais vezes ao estádio. Razão pela qual um torcedor do Palmeiras que paga R$ 144 por mês por seu plano e tem 100% de desconto em todos os ingressos com preferência na pré-venda se comparecer a 80% dos jogos pode ter entrado no Allianz Parque por R$ 36 na semifinal da Libertadores — R$ 144 dividido pelos quatro jogos do mês.

Evidente que nem toda a população tem acesso a cartão de crédito.

Mesmo assim, impressiona perceber que há 15% mais gente no estádio do que há quarenta anos, data do recorde, quando imagina-se que o ingresso era barato.

Mesmo naquele ano, o bilhete para a final Flamengo 3 x 0 Santos custou 40% mais caro do que nas quartas-de-final.

Ou seja, também se esfolava a população mais pobre na hora dos melhores jogos.