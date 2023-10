Não foi uma grande atuação, mas o Flamengo tem seis pontos em dois jogos sob o comando de Tite. Terminou o jogo nove pontos abaixo do Botafogo, pelo empate contra o Athletico Paranaense.

O Flamengo ainda pode disputar o título. Ganhar é improvável, não impossível.

A segunda vitória do Flamengo na tarde de domingo foi devolver o rival Vasco para a zona de rebaixamento.

Com o empate do Goiás em Mato Grosso, a vitória do Bahia sobre o Fortaleza, Santos e Vasco estão abraçados na zona de descenso.

O Santos sofreu sua maior derrota no Brasileirão, o segundo 7 x 1 no campeonato. Lembre-se do 7 x 1 do Corinthians de Tévez e Nilmar, em 2005. Repetiu a dose. Daquela vez, atribuiu-se o debacle à relação ruim do elenco com o técnico Nelsinho Baptista. Desta vez, o grupo gosta de Marcelo Fernandes. Foi 7 x 1 do mesmo jeito.

A terceira vitória rubro-negra da tarde de domingo era óbvia.