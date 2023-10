Chamar a presidente de bruxa é machismo, absolutamente inadequado. De todas as rimas ruins, a mais justa é: "Leila, presta atenção: muito respeito com a história do Verdão!"

Os cantos contra a diretoria só existiram antes do jogo, depois do apito final e no intervalo. As arquibancadas não vaiaram o time. Durante os noventa minutos de bola rolando, a torcida gritou Palmeiras. Houve burburinhos nos passes errados, mas os incentivos à equipe foram insistentes. Onde está, então, a relação entre a falta de brilho do time e a entrevista de Leila Pereira?

Na alma!

O acesso ao estádio e a saída pela rua Palestra Itália mostraram isso. Ouviam-se os passos no asfalto, caminhava-se com espaço raras vezes existente no estádio com a maior taxa de ocupação do país. O menor público do ano no Allianz Parque, 27 mil pessoas, excelente em outros o tempos, risível num momento de decisão de vaga na Libertadores, tudo isto tem a ver com a frase capital: "Antes da Crefisa, a alegria do Palmeiras era quando escapava do rebaixamento."

Ainda que Leila fale sobre 2014, é puro desconhecimento da história. Nos dez anos anteriores ao contrato de patrocínio, o Palmeiras classificou-se para a Libertadores quatro vezes. Além do que, a própria presidente já frisou, no passado, como a relação com o clube aumentou a visibilidade e a receita da Crefisa.

Há um contrato de patrocínio, não é doação. Ou a Receita Federal cobraria impostos sobre o dinheiro investido para contratações de jogadores, que o Conselho Deliberativo aceitou transformar em R$ 147 milhões em dívidas do Palmeiras com a Crefisa.