Se isto acontecer, será apenas a segunda vez no ano em que o Allianz Parque receberá menos de 30 mil espectadores.

Aconteceu apenas contra a Ferroviária, em fevereiro, quando 28.699 pessoas pagaram ingressos.

O pior público do Allianz Parque aconteceu contra o Coritiba, em 2015: 15.307. Neste ano, o Palmeiras recebeu apenas 17 mil torcedores contra o Santos, mas a partida foi na Arena Barueri, palco também do pior público de 2022, com 14 mil contra o Juazeirense.

Os números baixos contrastam com os piores públicos do velho Parque Antarctica. Em 1973, na campanha do bicampeonato brasileiro, só 871 espectadores pagaram ingressos para assistir a Leão, Eurico, Luís Pereira, João Carlos e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Ronaldo, Leivinha, Careca e Edu.

O menor público da história do Palmeiras no Parque Antarctica é também de 1973, mas no Campeonato Paulista. Em 22 de agosto, já eliminado, o Palmeiras recebeu 240 torcedores na vitória por 3 x 1 sobre o São Bento.