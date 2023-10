O primeiro chute de Hulk ao gol de Wéverton estufou as redes ao mesmo tempo em que a torcida uniformizada do Palmeiras apresentava uma imensa camisa do Palmeiras, com a logomarca da Puma e com a inscrição Crefisa coberta por uma tarja branca. Já se sabia que a partida do Allianz Parque teria um dos menores públicos da temporada, no Allianz, e uma espécie de concurso de poesias, com rimas de gosto discutível para protestar contra a diretoria:

"Ô Leila, presta atenção, muito respeito com a história do Verdão!"

O coro veio só no intervalo. Por toda a partida, enquanto a bola rolou, as arquibancadas incentivaram, gritaram os nomes de todos os jogadores, cantaram que o Palmeiras é o time da virada. Mas com a confirmação do pior público no Allianz Parque neste ano: 27.700 espectadores.