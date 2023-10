Ouviu que não podia oferecer as duas finalíssimas, mas em consideração ao esforço de fazer a decisão no Maracanã no ano da pandemia, de 2020, faria outra vez a viagem ao Rio de Janeiro.

Dentro das regras e exigências da Conmebol.

Pode-se julgar tempo demais as duas semanas de estádio livre, mas combinado não sai caro.

Daí a irritação da Confederação Sul-Americana com a nota da CBF, que trazia no final do texto a informação de que Ednaldo Rodrigues pediria liberação para o jogo Flamengo x Bragantino, em 29 de outubro.

A Conmebol não vai abrir mão do Maracanã nessa data.

E dirá que pode levar a decisão para outro palco.