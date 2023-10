ATLÉTICO MINEIRO - Problemas - Arana (seleção brasileira, dúvida), Alan Franco (seleção equatoriana, dúvida), Pedrinho (machucado, dúvida), Battaglia (machucado, dúvida) - Time provável (4-2-3-1) - Éverson, Saravia, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Arana; Otávio e Edenílson; Igor Gomes, Pauilinho e Pavón; Hulk. Técnico: Luiz Felipe

Últimos cinco jogos - e-v-v-v-d

CURIOSIDADE - Felipão ganhou uma vez e empatou duas como técnico do Athletico Paranaense e do Atlético, no Allianz Parque.

RETROSPECTO - No Allianz Parque, houve duas vitórias do Palmeiras, seis empates e uma vitória do Atlético.

PALPITE - Empate

ARBITRAGEM - Bruno Arleu de Araújo (RJ); Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ), Thiago Henrique Correa Farinha (RJ)