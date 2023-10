Pre-vi-si-bi-li-da-de!

Era natural que falasse sobre o Flamengo que enfrentou em 1984, sem Zico. Foi cuidadoso, Disse ter jogado e passado apuros contra o Flamengo de Andrade, Adílio, Júnior, Lico e Nunes. Perdeu por 1 x 0, no Canindé, gol do lateral-esquerdo Odirlei, contra. Empatou por 1 x 1 no Maracanã.

O ajuste de datas, ou seja, iniciar o projeto de 2024 em outubro de 2023, parece muito o que houve no Corinthians de 2010, levou à terceira colocação no Brasileiro daquele ano, ao título do ano seguinte, à Libertadores e Mundial de Clubes dois anos depois.

Aquele Corinthians tinha paciência e coerência. Durante as seis temporadas, entre 2008 e 2013, teve só três técnicos.

Naquele tempo, o Corinthians não precisava ajustar datas.

Ligou para Tite e ouviu como resposta: "Eu quero ir!"