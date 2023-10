URUGUAI

Esquema tático Uruguai Imagem: Arte/PVC/UOL

Os cinco jogos sob o comando de Marcelo Bielsa contam três vitórias, um empate e uma derrota. Ganhou de Cuba, Nicarágua e Chile, jogando bem. Não jogou bem no empate com a Colômbia, mas tem estilo. Joga no 4-3-3 e fortalece a ideia de meio-de-campo que cria e combate, com Ugarte, Valverde e De la Cruz. Tem perspectiva de se tornar um time muito forte.

FRANÇA

É a melhor seleção do mundo e não apenas por ter o melhor jogador, Kylian Mbappé. Renova-se com Kolo Muani no comando do ataque, tem opções de meio-de-campo com Tchouaméni firmando-se como volante e Maignan como substituto do aposentado Lloris. Tem variação tática. Perdeu para a Alemanha jogando no 4-4-2. Venceu a Holanda num eficiente 4-3-3. De sete partidas depois da Copa do Mundo, venceu seis e só perdeu amistoso para a Alemanha.