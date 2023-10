Buffon foi acusado no Calciopoli, anistiado depois de ser campeão mundial na Alemanha, 2006. Dizia-se que apostava em partidas das quais participava.

É o caso também de Lucas Paquetá, do West Ham. Faz falta à seleção de Fernando Diniz, que enfrentará o Uruguai, na terça-feira, em Montevidéu. O que fazer se há acusações de ter levado cartão amarelo de propósito, para auxiliar parentes que apostavam que seria advertido?

Ética não se compra em farmácia. Na Inglaterra, é explícita a proibição aos jogadores apostarem, façam parte ou não das partidas. Seus parentes podem participar, mas e se descobrir que seu pai, primo ou irmão levou uma bolada porque você fez um gol contra?

Todos os escândalos da história do esporte estão ligados ao doping ou às apostas. A Máfia da Loteria Esportiva foi o início da derrocada dos cartões conferidos a cada domingo com a zebrinha do Fantástico, na Rede Globo. Nunca mais foi a mesma coisa a velha Loteca, até que os apostadores começaram a ter o controle na palma da mão, via celular.

Todos os programas de TV e até apresentadores e comentaristas, individualmente, propagam o direito a fazer uma fezinha. Tem propaganda com bola de cristal e tudo, dizendo que nunca erra. No meio disso, o Ministério do Esporte saiu das mãos preparadas de Ana Moser, substituída por André Fufuca, em meio a uma árdua disputa para saber se a pasta da Fazenda, ou de Fufuca, ficaria com a Secretaria das Apostas. A CBF pressiona para que a manipulação de resultados fique com Fufuca, o que fará nascer a pasta da Jogatina. Pode apostar!

O largo estudo feito pela equipe de Fernando Haddad seguirá para regulamentar, criar os mecanismos para os sites serem legais, terem de avisar os volumes incomuns de apostas e tentar prevenir o vício.