A últma revisão do Corinthians antes do final da gestão de Duílio Monteiro Alves, feita com apoio da Falconi Consultoria, indica fechar o ano com a segunda maior receita do país, abaixo apenas do Flamengo e acima do Palmeiras em mais de R$ 100 milhões.

Não é só a camisa e não é de ouvir falar. A garantia é de que os números aparecerão no balanço de 2023.

Inicialmente, a previsão era de alcançar R$ 822 milhões, o que já representaria a maior receita da história do clube.