A França é a melhor seleção do mundo.

Viajou a Amsterdã, jogou dentro da Johan Cruyff Arena e se impôs.

Ganhou por 2 x 1 da Holanda, equipe sempre brilhante, mas que teve nove técnicos nos últimos doze anos e não consegue competir no mesmo nível. Também porque os franceses têm Kylian Mbappé, autor dos dois gols da vitória no estádio do Ajax.