Fernando Diniz é observado por analistas de futebol do mundo e a Espanha foi quem começou a tratar de seu estilo como resgate do jogo de movimentação do Brasil. Já foi pauta no The New York Times, pelo colunista Rory Smith, embora ainda seja absolutamente desconhecido na Inglaterra. O autor de "A Pirâmide Invertida", livro sobre a história do futebol do ponto de vista tático, admite não ter visto nada sobre o treinador interino do Brasil.

Ainda que seja um ponto de análise pelo seu estilo, Fernando Diniz representará nesta rodada das eliminatórias um oásis brasileiro em meio ao domínio dos técnicos argentinos no continente.

O Paraguai demitiu o argentino Guillermo Barros Schelotto e hoje estreará Daniel Garnero, também argentino. Jogo contra a Argentina, de Lionel Scaloni.