No futebol brasileiro, a linha entre benemerência e autoritarismo sempre foi muito tênue. Marcelo Teixeira colocou dinheiro no Santos por 19 anos. Quando perdeu a eleição e teve dificuldades para receber parte do investimento de volta, a Vila Belmiro chegou a ser penhorada. Eurico Miranda foi um benemérito e um ditador.

Há outra contradição.

Está no balanço do Flamengo que sua camisa vale R$ 150 milhões. Não vem de apenas um patrocinador, vem de sete, incluindo a Adidas. Estará no balanço do Corinthians do ano que vem que sua camiseta vale, atualmente, R$ 123 milhões. Não de um patrocinador, mas da soma de todos, o que inclui a Nike.

Assim como Corinthians e Flamengo, o Palmeiras tem cláusulas de confidencialidade em seus contratos. Estima-se que a Puma pague R$ 22 milhões ao Palmeiras. Com mais R$ 81 milhões de FAM e Crefisa, a camisa completa vale em torno de R$ 103 milhões.

São R$ 20 milhões a menos do que o Corinthians, são R$ 47 milhões a menos do que o Flamengo. A Crefisa pode ser o melhor parceiro, mesmo pagando mesmo. Razão pela qual as minúcias devem apresentadas aos Conselhos Deliberativo e Fiscal sempre que algum conselheiro fizer esta solicitação.

Os valores corretos sempre estarão no balanço.