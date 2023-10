Por ora, Fernando Diniz quer ter o camisa 10 como referência e o atacante do Al Hilal será o centro da equipe.

Em Cuiabá, pela primeira vez, Diniz poderá escalar Neymar e Vinicius juntos.

Começando partidas, eles nunca perderam juntos.

Jogaram de início nas vitórias sobre o Chile (1x0 e 4x0), Japão (1x0), Gana (3x0), Sérvia (2x0), Coreia do Sul (4x1) e no empate por 1 x 1 contra a Croácia. Vinicius saiu precocemente do jogo, aos 15 do segundo tempo. Não estava em campo na prorrogação, para participar dos gols de Neymar e Modric. Nem da decisão por pênaltis que levou a seleção à eliminação na Copa do Mundo do Catar.

Como Neymar não participou dos três amistosos sob o comando de Ramon Menezes e Vinicius foi cortado das partidas contra Bolívia e Peru, o primeiro encontro dos dois maiores talentos brasileiros da atualidade será em Cuiabá, contra a Venezuela.

Juntos, eles perderam contra a seleção peruana por 1 x 0, no Coliseu de Los Angeles. Em 11 de setembro de 2019, os dois entraram no segundo tempo e estavam no gramado quando o zagueiro Abraham marcou o gol da vitória do Peru.