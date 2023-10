Não se discute que os policiais têm um árduo trabalho, missão dificultada por décadas de guerras entre uniformizadas. Nos dois episódios relatados acima, não se tratou disso. Não havia conflito na praça Roberto Gomes Pedrosa. Apenas festa.

Por vezes, parece faltar a alguns policiais a noção de que devem respeito aos cidadãos. Antes de Palmeiras x Boca Juniors, aproximei-me de um tenente que recomendava ao dono de um bar que fechasse seu estabelecimento. O comerciante explicou que tem licença para trabalhar em dias de jogos, vendendo bebidas em copos plásticos.

O tenente interrompeu a conversa e me perguntou: "O que você quer?" Respondi que era amigo do comerciante e esperaria o fim do diálogo para lhe passar uma informação. O tenente seguiu a conversa. Ao concluí-la, tentei explicar que garrafas de vidro estavam sendo vendidas no supermercado Oxxo, a uma quadra dali. O oficial não olhou para trás e seguiu em frente até ouvir a ponderação de que eu passaria a informação para seu comandante.

Ao ouvir o nome do tenente-coronel que o lidera, parou e olhou para trás. "Não tem problema se o senhor não tem tempo para atender a população. Eu conversarei direto com seu comando."

Nenhum policial deve atenção apenas a quem sabe o nome de seu chefe.

Deve a todo cidadão.