Faz seis dias, você leu neste blog: "Tite gosta de proposta do Flamengo e tendência é assumir na Data Fifa."

Bingo!

Não é difícil gostar do projeto do Flamengo, apesar de saber de todos os desafios no caminho. Apreciar o que se apresenta e depois discutir o salário era o óbvio, como foi certeiro o diagnóstico de Tite ao assinar contrato por um ano com o Corinthians, em dezembro de 2014.