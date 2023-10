Disposição do Palmeiras Imagem: Reprodução

O Santos montou-se num 3-5-2, Nonato, Tomás Rincón e Jean Lucas no meio. Os laterais recuavam e formavam linha de cinco defensores. Dificultava a vida do ataque do Palmeiras, mas João Paulo salvou em pelo menos três grandes defesas. Kevin e Endrick pressionavam;

O sistema de Marcelo Ferandes é importante, mas o fundamental parece ser a confiança dos jogadores. A efetivação do treinador tem a ver com a maneira como foi recebido pelo elenco.

Na história santista, só houve onze técnicos campeões. Marcelo Fernandes foi o último nome a entrar na lista, com a conquista do Paulista de 2015 — Dorival Júnior ganhou o estadual de 2016 e já tinha conquistado em 2010.

O Santos evidencia o pior momento do Palmeiras com Abel Ferreira. É sua primeira vitória no clássico desde 2019.

O jejum era de nove vitórias palmeirenses e três empates, o maior tabu da história de Santos x Palmeiras. .