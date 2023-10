Usou a velocidade de Júnior Santos, passe de Tchê Tchê, para fazer 1 x 0.

A rapidez do contra-ataque no segundo, o 15o do artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares.

O Botafogo só precisava fazer as pazes com a boa fáse.

Mas teve mais na combinação de resultados da rodada, exceção feita ao Bragantino, que só entrou em campo depois do final dos clássicos.

O Grêmio não resistiu ao Beira Rio de ressaca e perdeu por 3 x 2.

O Palmeiras jogou mal e confirmou o pior momento desde a chegada de Abel Ferreira. Caiu contra o Santos.