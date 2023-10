Gérson consolidou sua atuação esplendorosa, de melhor homem em campo, com o gol do Flamengo, aos 9 minutos do segundo tempo.

Um chute lindo, de pé esquerdo, no ângulo oposto de Cássio, consolidou a vantagem rubro-negra, melhor desde a primeira etapa.

Oito minutos mais tarde, o técnmico interino Mário Jorge trocou o dono da partida por De Arrascaeta, um pouco para manter a vantagem, muito para devolver ritmo de jogo ao meia uruguaio.