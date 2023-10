A história do futebol do Brasil indica não existirem torcedores mais supersticiosos do que os do Botafogo.

Desde Carlito Rocha, que levou o cachorro Biriba a todos os jogos da campanha do título carioca de 1948, porque o cãozinho invadiu o campo no décimo gol de uma goleada por 10 x 2 sobre o Madureira.

Se Biriba entrou no gramado e foi gol do Botafogo, então entraria todas as vezes, decidiu.