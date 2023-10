ANÁLISE - Abel Ferreira precisará apostar mais nas crias da Academia, depois da atuação de Kevin, Endrick e Luís Guilherme no segundo tempo contra o Boca Juniors. Kevin e Endrick podem disputar lugar do lado esquerdo. O Palmeiras precisa vencer, se quiser sonhar com o título. O Santos, para escapar do rebaixamento.

PALMEIRAS - Problemas - Dudu (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Wéverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael e Gabriel Menino; Artur, Raphael Veiga e Endrick; Rony. Técnico: Abel Ferreira

Últimos cinco jogos - e-d-e-d-v

SANTOS - Problemas - Mendoza (machucado), Dodô (terceiro cartão), Soteldo (terceiro cartão), Lucas Lima (expulso), Rodrigo Fernández (expulso) - Time provável (3-4-2-1) - João Paulo, Joaquim, João Basso e Messias; Júnior Caiçara, Tomás Rincón, Jean Lucas e Kevyson; Lucas Braga e Nonato; Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

Últimos cinco jogos - v-v-d-d-d

CURIOSIDADE - O Palmeiras treinava na atual Arena Barueri com Felipão, entre 1997 e 1999 e jogou as semifinais e primeira final da Copa do Brasil de 2012, no estádio.